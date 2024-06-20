Alınan bilgiye göre olay, ilçe yakınlarındaki Atatürk Baraj Göletinde meydana geldi.

Kurban Bayramı nedeniyle gezmeye gelen İrem Su İnan, Atatürk Baraj Göleti çevresinde gezdiği esnada dengesini kaybederek suya düştü. Düştüğünü görenler küçük İrem'i aramaya başladı. Aramalar sonuç vermeyince çevredekiler sağlık ve sağlık ekipleri ile Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlardan yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler tarafından Su Altı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar tarafından arama çalışması başlatıldı. 1 saat süren çalışmanın ardından ekipler İrem'in cansız bedenine ulaştı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerin ardından İrem'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Samsat Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA