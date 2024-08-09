Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşen açılış törenine Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Gaziantep Milletvekilleri Melih Meriç ve Hasan Öztürkmen, Yesevi Hareketi İl Başkanı Dilek Çalışır, Belçika heyeti adına Murat Güney ve Dilhan Derneği’nden Havva Gürak katıldı.

Başkan Tutdere: "Kadınlarımızın Yanındayız"

Açılışta konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kooperatifin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kadınlarımızın sosyalleşmesi ve ekonomik olarak güçlenmeleri için bu tür projelere büyük önem veriyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak, kadınlarımızın hayatlarını yeniden inşa etmelerine katkı sağlayacak her türlü girişimi desteklemeye hazırız,” dedi. Başkan Tutdere ayrıca, kooperatifin kurulmasında emeği geçen Yesevi Hareketi Adıyaman İl Başkanı Dilek Çalışır ve diğer katkı sunanlara teşekkür etti.

50 Kadına İstihdam İmkânı

Yesevi Hareketi İl Başkanı Dilek Çalışır, kooperatifin yaklaşık 50 kadına istihdam sağlayacağını belirtti. Depremde yakınlarını kaybetmiş ve ihtiyaç sahibi kadınların, kooperatif bünyesinde tekstil ürünleri üretimi ve pazarlaması yapacaklarını ifade eden Çalışır, “Bu projede bize destek olan Belçika Heyeti'ne teşekkür ediyorum,” dedi.

Konuşmaların ardından, kurdele kesimiyle ‘Asrın İmecesi Kadın ve Üretim Kooperatifi’ resmen açıldı ve kadınlar için yeni bir umut kapısı aralandı.

Kaynak : PHA