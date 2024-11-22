Ziyarete, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve merhum öğretmenlerin aileleri de katıldı.

Program kapsamında, deprem felaketinde hayatını kaybeden İnönü İlkokulu Öğretmeni Murat Kınacı başta olmak üzere merhum öğretmenlerin kabirleri başında dualar edildi ve aziz hatıraları saygıyla anıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Nesiller yetiştiren ve geleceği şekillendiren öğretmenlerimizi her zaman saygıyla yad ediyoruz. Bu değerli mesleğin anlamını ve öğretmenlerimizin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak en önemli görevimizdir. İnşallah vefayı değer bilen, ahde vefayı kendine ilke edinen bir nesil yetiştirmek için birlikte çalışacağız. Depremde kaybettiğimiz öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA