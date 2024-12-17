Etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdürü Tosun, öğrencilere çevreyi korumanın ve yeşil bir gelecek için doğaya katkıda bulunmanın önemini anlattı. Öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturan Tosun, bu tür etkinliklerin sürdürülebilir çevre bilinci oluşturmadaki rolüne dikkat çekti.

Etkinliğin ardından Tosun, halı sahada öğrencilerle futbol oynayarak keyifli vakit geçirdi. Tosun’un öğrencilerle olan bu samimi etkileşimi, hem çocuklar hem de katılımcılar arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Kaynak : PHA