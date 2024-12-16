“Narko Kaan” ve “En İyi Narkotik Polisi Anne” Projeleri Tanıtıldı

Eğitim kapsamında, uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan projeler hakkında bilgi verildi. Seminerde öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

"Narko Kaan" Projesi: Çocukları ve gençleri uyuşturucu tehlikesinden korumayı amaçlayan bu proje ile ailelerin bilinçlenmesi sağlandı.

"En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi: Annelerin, çocuklarının çevresindeki tehlikeleri daha hızlı fark edebilmelerini amaçlayan bu projede, annelere narkotik suçlarla mücadele yöntemleri anlatıldı.

"NARVAS" Projesi: Narkotik olaylarının analizi ve izlenmesi amacıyla geliştirilen bu projeyle katılımcılara uyuşturucu suçlarıyla mücadelede kullanılan yöntemler hakkında bilgi verildi.

Siber Zorbalık ve Siber Suçlara Karşı Eğitim

Son yıllarda dijital mecralarda artan tehlikeler de seminerin önemli konuları arasında yer aldı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Siberay projesi kapsamında, siber suçlar ve siber zorbalık konuları ele alındı. Özellikle çocukların dijital ortamda maruz kalabilecekleri riskler ve bu risklerden nasıl korunabilecekleri üzerinde duruldu. Anneler, çocuklarının internet kullanımı konusunda daha dikkatli olmaları için bilgilendirildi.

"Uyuma" Uygulaması Tanıtıldı

Narkotik suçlarla mücadeleye vatandaşların desteğini çekmek amacıyla geliştirilen "UYUMA" mobil uygulaması, katılımcılara detaylı olarak anlatıldı. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar, şüpheli gördükleri durumları anında polisle paylaşabiliyor. Annelere, çocuklarının çevresindeki şüpheli durumları hızlıca bildirebilmeleri için uygulamayı nasıl kullanabilecekleri anlatıldı ve uygulamanın yaygınlaştırılmasının önemi vurgulandı.

“İki Ekmek” Kısa Filmi Duygulandırdı

Eğitim seminerinde, uyuşturucuyla mücadeleye dair farkındalığı artırmak amacıyla çekilen “İki Ekmek” adlı kısa film de katılımcılara izletildi. Film, izleyenleri derinden etkilerken, uyuşturucuya bulaşan gençlerin ve ailelerinin yaşadığı zorlukları gözler önüne serdi. Bu filmle, ailelerin çocuklarının yaşamlarındaki küçük değişiklikleri nasıl fark edebilecekleri ve bu durumlarda neler yapabilecekleri konusunda bilinç oluşturulması hedeflendi.

Broşür Dağıtımı ile Bilgi Pekiştirildi

Seminerin sonunda, annelere ve anne adaylarına çeşitli bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Broşürlerde, uyuşturucu maddelerle ilgili temel bilgiler, çocukların uyuşturucuya yönelmesini engellemek için ailelerin alması gereken önlemler ve acil durumlarda başvurulacak irtibat numaraları yer aldı.

Aileler Farkındalık İçin Teşekkür Etti

Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu eğitim semineri, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Anne ve anne adayları, çocuklarını koruma konusunda daha bilinçli hale geldiklerini belirterek, bu tür etkinliklerin daha fazla okul ve kurumda yapılması gerektiğini ifade etti.

Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelede ailelerin desteğinin önemli olduğunu vurgulayarak, bu tür eğitimlerin diğer ilçelerde de yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Kaynak : PHA