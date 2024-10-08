Özel rehabilitasyon merkezi müdürü olarak görev yapan Sait Özkan, çıkan yangına kendi imkânlarıyla müdahale etmek istedi. Ancak yangını söndürmeye çalışırken kullandığı traktör devrildi. Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Sait Özkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özkan’ın cenazesi, sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak : PHA