Anahtar Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Meltem Doğan Gündeşeri ve beraberindeki parti üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören kadınları ziyaret etti.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da Anahtar Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meltem Doğan Gündeşeri ve parti üyeleri, 8 Mart ziyaretinde hastanede yatan kadınlara da karanfil dağıtarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastaların sağlık durumu hakkında bilgi alan partililer, kadınların talep ve sorunlarını da dinleyen parti üyeleri, dayanışma mesajları vererek her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Başkan Gündeşeri, kadınların her alanda hak ettiği değeri görmesi için mücadeleleri sürdüreceklerini belirterek, "Bugün, zor bir süreçten geçen kadınlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik” dedi. Hastane yönetimi ve sağlık çalışanları da anlamlı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Anahtar Parti heyetine teşekkür etti.