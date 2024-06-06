Deprem anında bile kesintisiz hizmet sağlayacak olan hastane, kullanılan izolatörlerle bu özelliği sağlayacak. İnşaat sürecinin tamamlanmasının ardından hastanenin donanımı için malzeme temini çalışmaları hızla sürüyor. Adıyaman Valisi Osman Varol, inşaatı devam eden hastanede incelemelerde bulunarak, 55 dönüm arazi üzerine inşa edilen hastanenin geldiği aşama ve mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerde İl Sağlık Müdürü Dr. Cengiz Yorulmaz, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik ve yüklenici firma yetkilileri de yer aldı.

Vali Varol, yaptığı açıklamada, "İlimizde sağlık alanında fiziki altyapıyı iyileştirmenin yanı sıra modern tıbbın gereklerine uygun olarak sağlık tesislerimizi donatarak vatandaşlarımıza en kaliteli sağlık hizmetini sunmanın çaba ve gayreti içerisindeyiz. Sahip olduğu teknolojik ve fiziki alt yapısıyla uzun vadede Adıyaman’ın sağlık alt yapısını ve fiziki koşullarını daha da iyileştirecek bu önemli yatırımın ilimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Kaynak : PHA