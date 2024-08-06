Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kentte huzurun sağlanması adına aynı anda düzenlenen uygulamada Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yanı sıra narkotik köpekleri de katıldığı polis ekiplere, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi doğrultusunda "Adıyaman'da Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla rutin olarak devam eden asayiş denetimlerine dün gece saat 22.00 sıralarında Eğriçay Parkı ve Millet Bahçesinde gerçekleştirerek aranan şahıslar üzerinde de kontroller yapıldı.

515 kişi ve 208 aracın kontrol edildiği uygulama, genel asayiş ve güvenliğin sağlanması, huzur ve güven ortamının devamı, milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirildi.

Vatandaşlardan teşekkür geldi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne yaptığı denetimler ve çalışmalar için teşekkür eden vatandaşlar özellikle park ve bahçelerde bu tür şok asayiş uygulamasının sürekli olmasını istedi.



Kaynak : PHA