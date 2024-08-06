Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada;

'Güçlüyüz, kararlıyız!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA