Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada;
'Güçlüyüz, kararlıyız!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!' ifadelerini kullandı.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss