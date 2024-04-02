Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, plakasız veya muayene şartlarına uygun olmayan, trafik güvenliğini tehlikeye atan motosikletlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında K1, K2, K5, K6 adlı Konteyner Kentlerde ve ‘Engelli Park Yeri/Yaya Geçidi’ bölgelerinde denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde plakasız kullanıldığı tespit edilen motosikletler ekipler tarafından yakalandı. Yapılan sorgulamalarda bazı şahısların ehliyetinin olmadığı belirlendi ve gerekli cezai işlemler uygulandı.

Ayrıca, trafik ekipleri tarafından kural ihlali yapan 30 araca toplamda 212 bin 170 TL cezai işlem uygulandı. Bu araçlardan 4'ü trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak : PHA