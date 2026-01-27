Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programları öncesinde şehir genelinde anlamlı bir çevre düzenlemesine imza attı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısını yaşatmak ve kentin hafızasında yer eden alanları anma programlarına hazırlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, birçok noktada peyzaj düzenlemesi yapıldı.

Anma Programlarının Merkezleri Çiçeklendirildi

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar doğrultusunda, anma törenlerinin gerçekleştirileceği Yeni Mezarlık ve Karapınar Mezarlığı ile depremin simge alanlarından Saat Kulesi Meydanı, rengârenk menekşelerle donatıldı. Yapılan düzenlemelerle hem kayıpların hatırası yaşatıldı hem de anma etkinliklerine katılacak vatandaşlar için estetik ve huzurlu bir ortam oluşturuldu.

Peyzaj Çalışmaları Manevi Atmosferi Güçlendirdi

Kent genelinde yapılan çevre düzenlemelerinin, anma törenlerinin manevi atmosferine katkı sunması hedeflenirken, belediye ekiplerinin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü bildirildi. Çiçeklendirme çalışmalarıyla birlikte alanların bakım ve temizliği de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Tutdere: 'Acımızı Dayanışma Ve Umutla Anacağız'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 6 Şubat'ın toplumsal hafızada derin izler bırakan bir tarih olduğunu belirterek, anma hazırlıklarının büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü ifade etti. Başkan Tutdere, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'6 Şubat, acımızın olduğu kadar birliğimizin de tarihidir. Şehrimizin simge noktalarında gerçekleştirdiğimiz bu çiçeklendirme çalışmalarıyla hem kaybettiğimiz canlarımızın anısını yaşatmayı hem de bu zorlu süreçte sergilediğimiz dayanışmayı ve yarınlara olan umudumuzu simgelemeyi amaçlıyoruz.'

Kaynak : PERRE