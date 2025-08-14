‘Baba mesleğini yaşatmaya çalışıyorum’

1967 Adıyaman doğumlu olan Ömer Kocakaya, mesleğe babasının yanında başladığını ve hayatının büyük bölümünü bu işin içinde geçirdiğini söyledi. Kocakaya, “Unutulmaya yüz tutmuş sepetçilik baba mesleğiydi. Onu tekrar yürütmeye çalışıyorum. İçinde doğdum diyebilirim. Çünkü baba mesleği olduğu için hayatım boyunca içindeydim” dedi.



Ürün çeşitliliği A’dan Z’ye

Sepetten minyatürlere, biblolardan geleneksel beşik ve kaşıklara kadar pek çok ürün hazırladığını belirten Kocakaya, “A’dan Z’ye bütün sepetler, bütün minyatürler, bütün biblolar… Yemeni, kaşık, beşik… Aklınıza ne gelirse onlara uğraşıyorum” ifadelerini kullandı. En çok tercih edilen ürünlerin minyatürler olduğunu vurgulayan Kocakaya, bunun nedenini fiyatların daha uygun olmasına bağladı.



‘Malzeme fiyatları çok yüksek’

Sepet yapımında kullanılan malzemenin büyük oranda dışarıdan temin edildiğini aktaran Kocakaya, “Normalde söğüt ağacından yapıyorum. Ancak su olmadığı için her yerde söğüt yetişmiyor. Mecbur dışarıdan almak zorundayım. Bu da çok yüklü bir fiyata geliyor. Malzemenin kilosu 1.250 TL, kargo ile 1.400 TL’ye ulaşıyor. Bu da ister istemez maliyetleri yükseltiyor” dedi. Orta boy bir sepetin fiyatının 250 TL’den başlayıp 5.000 TL’ye kadar çıktığını söyleyen Kocakaya, bir sepetin ortalama bir günde tamamlandığını kaydetti.



Çırak yetişmiyor

Sepet örücülüğünde en büyük sıkıntının usta-çırak zincirinin kopması olduğunu belirten Kocakaya, “Çok nadir, Halk Eğitim’de bazı bayanlar meraklı oluyor. Onlara eğitim veriyorum. Erkek olarak ise neredeyse hiç çırak yetişmiyor” diye konuştu.



‘Sanatçılarının değerini bilin’ çağrısı

Adıyaman’da sepet örücülüğünü sürdüren tek kişi olduğunu vurgulayan Kocakaya, “Sanatçılarının değerini bilin derim. Adıyaman’da sepetçilikte bir tek ben varım. Ona rağmen çok rağbet görmüyorum. Bu insanı üzüyor. Kültür Bakanlığı sanatçısı olmama rağmen yerel kurum ve kuruluşlardan da pek destek alamıyorum” dedi.

