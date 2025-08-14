İddianın Ayrıntıları



Özel, 31 Temmuz 2025 tarihinde cezaevinde gerçekleştiğini belirttiği görüşmeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“AK Parti’de görev yapmış Mücahit Birinci denilen arkadaş, 31 Temmuz 2025 günü Murat Kapki ile görüşür. Önüne 1,5 sayfalık bir ifade tutanağı koyar. ‘Bunu imzalayacaksın ve üstüne 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış gideceksin’ der.”



CHP lideri, Kapki’nin Birinci’den şikâyetçi olduğuna dair belgeyi de basın mensuplarına sundu. Özel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslenerek Hakimler ve Savcılar Kurulu’nu (HSK) olağanüstü toplantıya çağırmasını, “herkese güven verecek şekilde soruşturma” yürütülmesini talep etti.



Bakan Tunç’tan yanıt



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iddialara sert yanıt verdi. Tunç, “Cumhuriyet Halk Partisi bir yalan üretim merkezine dönüştü” diyerek Özel’in sözlerini eleştirdi. Bakan Tunç, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın yargıya yönelik tehdit, hakaret ve dezenformasyon içeren beyanları yeni değil. Hakikat ortadan kalkmaz ama yalan beyanlar mutlaka ortaya çıkar. Elinizde belge varsa yargıya iletin” dedi.



Bakan, yargıda “borsa” olduğu yönündeki algı iddialarını reddederek, hem Cumhurbaşkanına hem de yargı mensuplarına yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler nedeniyle Özel hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Savcılık Araştırması



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel’in açıklamaları sonrası Murat Kapki ile Mücahit Birinci arasında gerçekleştiği öne sürülen görüşmenin araştırılması amacıyla soruşturma başlattı. Savcılığın süreci, tarafların ifadelerinin alınması, varsa teknik ve fiziki delillerin toplanmasıyla ilerleyecek.



Siyasi ve Hukuki Yankılar



Muhalefet cephesi: İddialar, “yargı bağımsızlığı” ve “siyasi baskı” tartışmalarıyla gündemde.



İktidar cephesi: Hükümet kanadı, iddiaları “dezenformasyon” ve “algı operasyonu” olarak nitelendiriyor.



Yargı süreci: Soruşturmanın seyri ve elde edilecek deliller, hukuki değerlendirmede belirleyici olacak.



Takvim



13 Ağustos 2025: Özgür Özel’in İstanbul mitingindeki ön duyurusu.



14 Ağustos 2025: CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısıyla iddiaların açıklanması.



14 Ağustos 2025: Adalet Bakanı’nın yanıtı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlatması.

