Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmalarda, son dönemde yaşanan su kesintileri nedeniyle zincir ve yerel marketlerde başta su olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinde olası fiyat artış şikâyetleri incelendi.



45 markette 1050 ürün denetlendi



Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 45 markette toplam 1050 üründe fiyat denetimi gerçekleştirdi. Denetime tabi tutulan ürünlerde son 3 aylık alış ve satış faturaları incelendi.



Yapılan incelemeler sonucunda, su fiyatlarının markadan markaya değişkenlik gösterdiği tespit edilirken, faturalar arasında aykırılık bulunan firma ve işyerlerine idari para cezası uygulandı.



Denetimler sürecek



Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yaz aylarında artan su kesintilerinin fırsata çevrilmemesi için denetimlerin devam edeceği vurgulandı:



“Ticaret İl Müdürlüğümüz, özellikle yaz aylarında su kesintilerinden dolayı su ve diğer temel ihtiyaç ürünlerinde vatandaşlarımızın haksız fiyat artışı ve haksız ticari uygulamalardan etkilenmemeleri için piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerine aralıksız devam edecektir.”

Kaynak : PHA