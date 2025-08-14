Siyasi kulislerde Çerçioğlu’nun üç ilçe belediye başkanı ile birlikte AK Parti’ye geçeceği yönündeki haberlerin yayılmasının ardından, 13 Ağustos’ta Jantsa hisseleri yüzde 5,29 artarak günü 23,50 liradan kapattı. 14 Ağustos’ta ise yükseliş ivmesini artıran hisseler, gün içinde 25,84 liraya kadar çıkarak önceki kapanışa göre hisse başına 2,34 lira artış gösterdi. Böylece iki günde toplam değer artışı yüzde 9,96’ya ulaştı.



Borsa verilerine göre, bu yükselişle birlikte Jantsa hisselerinde iki günlük toplam yatırımcı kazancının yaklaşık 200 milyon liraya ulaştığı hesaplanıyor.



SPK ve BİST’ten yakın takip iddiası



Borsa kulislerinde, gün içinde gerçekleşen yüklü alımlar ve sert fiyat hareketleri üzerine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul yönetiminin, olası spekülasyon ve manipülasyon ihtimallerine karşı Jantsa hisselerini yakın takibe aldığı öne sürülüyor.



Jantsa’nın 2024 yılı ilk yarısında açıkladığı mali tablolarına göre, satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 düşerek 3,3 milyar liradan 2,3 milyar liraya geriledi. Geçen yılın ilk yarısında kâr açıklayan şirket, bu yılın ilk yarısında ise 53,4 milyon lira zarar bildirdi.



Yılı zararla kapatması beklenen şirket hisselerindeki değer kaybı, Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçişinin ardından yerini sert yükselişe bıraktı.



Kamu siparişi ve siyasi bağlantı iddiaları



Siyasi ve ekonomi kulislerinde, Çerçioğlu’nun iktidar partisine geçişinin ardından Jantsa’ya kamu kurumlarından yeni siparişler yönlendirileceği, özellikle taşıt jantı alımlarında Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) davet usulüyle şirketten alım yapacağı iddiaları gündeme geliyor.



Ayrıca, Çerçioğlu hakkındaki 20’yi aşkın soruşturma dosyasının sürecinin askıya alınabileceği veya takipsizlik kararlarıyla kapanabileceği yönündeki beklentilerin, Jantsa’nın ticari faaliyetlerine olumlu yansıyabileceği öne sürülüyor. Bu iddialar resmi makamlarca doğrulanmış değil.

