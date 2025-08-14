“AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim”



Rozet takma töreni öncesinde konuşan Çerçioğlu, Aydın’a bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğini belirterek şunları söyledi:



“Öncelikle Aydın’a nasıl hizmet ettiysem, bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum. Bugün hakkımda birtakım iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar. Yargıdan veya yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamayı siyasi ahlak açısından uygun bulmuyorum. Ancak gerekirse tek tek açıklarım. Benim tek derdim var; ülkeme ve Aydın’a hizmet etmek. Bundan sonra sizlerle ve Sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde, AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim.”



Çerçioğlu, Aydın’ın birinci derece deprem bölgesinde bulunduğuna dikkat çekerek, kentsel dönüşüm seferberliği başlatma hedefini dile getirdi:



“Sayın Cumhurbaşkanım, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Aydın ili birinci derece deprem bölgesi. Bundan sonra sizlerin desteğiyle kentsel dönüşüm seferberliği başlatmak istiyorum Aydın’a. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum.”



Ne olmuştu?



Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye katılmadan önce sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, CHP’den istifa sürecine ilişkin şu ifadelere yer vermişti:



“Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık.

Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkânım artık bulunmamaktadır.

Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık.

Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapma imkânı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum.



Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın.

Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum.”

Kaynak : PHA