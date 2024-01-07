Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Adıyaman'daki İsias Otel'de, KKTC'den voleybol turnuvası için gelen, aralarında sporcu, öğretmen, antrenör ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği üyelerinin de bulunduğu 72 kişi hayatını kaybettiği soruşturmada 5 kişi tutuklanırken, 11 kişi hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 3 Ocak tarihinde başlayan, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 150 kişilik salonunda görülen davanın 4'üncü duruşması, sırasıyla sanıkların dinlenmesi ile devam etti.

Mahkeme heyeti saat 19.45'te ara kararını vermek üzere duruşmaya ara verdi ve saat 22.22'de son oturum yeniden başladı.

Tutuklu sanıklardan Ahmet Bozkurt, Fatih Bozkurt, Efe Bozkurt, Erdem Yıldız, Halil Bağcı'nın tutukluluğunun devamına, tutuksuz yargılanan sanıkların tutuksuzluk halinin ve adli kontrolün devamına, sanıkların mahkemeye getirilmesi talebinin reddine, davanın 26 Nisan 2024 Saat 9.00'a ertelenmesine

Deprem saatine ilişkin Mobese kayıtlarının istenmesine, kamu görevlilerinin dosyasının akıbetini savcılığa sorulmasını, müşteki avukatların talebi olan ve Kırşehir cezaevinde bulunan tutuklu Ahmet Bozkurt ve iki oğlunun farklı ceza evlerine gönderilmelerine yer olmadığına, sanıkların duruşmaya getirilmesinin reddine, Segbis sistemiyle duruşmaya katılmalarına ve tanıklardan mahkemeye gelmeyen Mustafa Kuştepe, Murat Kuştepe ve Ahmet Kuştepe'nin zorla getirilmesine karar verildi.

Adıyaman'da, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve 72 kişiye mezar olan İsias Otel'e ilişkin 5'i tutuklu, 11 sanığın yargılandığı davada, 4'üncü gün sonunda ara karar verildi.

Karar sonrası mahkeme çıkışında sonucu değerlendiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "Ara karar az önce okundu. 26 Nisan tarihine sabah saat 10'a ertelendi. Dolayısıyla biz yine aynı şekilde birlik ve beraberlik içerisinde Şampiyom Melekler'e vermiş olduğumuz söz, adalete olan güvenimiz ve önümüzdeki süreçte devam edecek uzun yolculukta emsal teşkil edici bir karardan bahsediyoruz. Bugün ilk ara karar. 26 Nisan itibariyle yine duruşmalar başlayacak. Bir takım hazırlık yapılması gereken eksik evrakları var onlar da tamamlanınca yine yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Bir an, mahkeme heyetinin kararı için endişelendiklerini ve sanıkların en ağır cezayı almaları gerektiğini ifade eden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu ise verilen ara karar sonrası adliye çıkışında şunları söyledi:

"Korktuğum karar olmadı. Aslında biraz endişelendim. Son dakika korktum, yani açıkçası bütün hepsi serbest kalacak diye ama tutukluluklarına devam kararını açıkladı mahkeme. Ara karar olarak içerideler, çıkmadılar, çıkmayacaklar da umarım. En ağır cezayı alacaklar. Çok karar okudu mahkeme başkanı idrak etmeye çalışıyoruz aileler olarak. Aslında biz daha erken bekliyorduk tarihi fakat 26 Nisan 2024'e erteledi mahkeme heyeti duruşmayı. Belli başlı şeyler istedi. Bilirkişi raporları, bazı evrakların gönderilmesi, sisteme girilmesi, yazılmasıyla ilgili karar okudu. Adli kontrolle serbest olanların adli kontrolünün devamını istedi. Ta ki, bilirkişi raporları gelene kadar. 4 gün boyunca bir mahkeme süreci geçirdik. Tek gün olacak artık dedi, böyle uzun sürmeyecek dedi mahkeme başkanı ailelere. Yani yapılması gereken bir sürü işlem var anladığım kadarıyla. Hem avukatların talepleri içeri verilecek olan belgeler, inceleme süreci yoğun bir 20-25 gün olacak. Sonrasında yine mahkeme için buraya geleceğiz"



Kaynak : PHA