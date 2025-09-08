Çelenk sunma töreniyle açılış



İlköğretim Haftası etkinlikleri sabah saatlerinde Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı’nda başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Milli Eğitim Müdürlüğü çelengini anıta sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından düzenlenen törene il müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Törende konuşma yapılmazken, katılımcıların birlik içinde sergilediği duruş, “yeni döneme umutla başlıyoruz” mesajı verdi.



Örenli’de protokol ve öğrenciler bir arada



Deprem sonrası inşa edilen Örenli Yaşam Alanı’ndaki Örenli İlkokulu bahçesinde düzenlenen ana program, bu yılki açılışın en dikkat çeken adresi oldu. Protokol üyeleri, öğrenciler ve veliler burada buluşarak ilk ders zilini çaldı.



Programa Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı.



Öğrenci korosunun seslendirdiği eserler, şiir dinletileri ve halk oyunları gösterileri programa renk kattı. Ardından Vali Varol ve protokol üyeleri sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi.



“Yeşil Vatan” projesiyle fidanlar toprakla buluştu



Bu yılki İlköğretim Haftası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da vurguladığı üzere “Aile” ve “Yeşil Vatan” temalarıyla kutlanıyor. Adıyaman’daki açılış programında da bu temalar öne çıktı.



Örenli İlkokulu bahçesinde öğrencilerle birlikte fidanlar toprakla buluşturuldu. “Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan” sloganıyla yapılan etkinlikte öğrenciler kendi elleriyle diktikleri fidanlara can suyu verdi. Böylece çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasına yönelik önemli bir adım atılmış oldu.



İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun’dan mesaj



İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, yeni eğitim-öğretim yılı vesilesiyle yayımladığı mesajda öğrencilere, öğretmenlere ve velilere seslendi.



Tosun mesajında şunları kaydetti:



“Yarınlarımızın teminatı sevgili öğrencilerimiz, eğitim yolculuğumuzun en değerli paydaşları kıymetli ailelerimiz ve bilgi-birikimleriyle ilimizin her köşesinde özveriyle çalışan değerli öğretmenlerimizle birlikte, yeni bir eğitim-öğretim yılının coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bir milletin istikbali, ancak nitelikli bir eğitimle şekillenir. Türkiye Yüzyılı’nın en önemli sacayaklarından biri olan Maarif Modeli, bu anlayışla hayata geçirilmiştir.”



Geçtiğimiz yıl uygulamaya başlanan modelin bu yıl okul öncesi, 1, 2, 5, 6, 9 ve 10. sınıflarda uygulanmaya devam edeceğini belirten Tosun, modelin “milletimizin kadim değerlerini, kültürünü ve birikimini evrensel bilimin ışığıyla buluşturduğunu” ifade etti.



“Huzurlu insan, huzurlu toplum” vurgusu



Tosun mesajında öğretmenlere ve velilere de ayrı ayrı seslendi.



Öğretmenlere hitabında, “Sizler ilk emri ‘oku’ olan bir medeniyetin temsilcilerisiniz. Kökü mazide, gözü atide bir nesli, sizlerin bilgeliği ve emeğiyle yetiştireceğiz” dedi.



Velilere ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilan ettiği “Aile Yılı” kapsamında çağrı yapan Tosun, “Sağlam bir aile yapısı, çocuklarımızın en güvenli limanı ve en büyük motivasyon kaynağıdır. Kitap okuma alışkanlığından sosyal aktivitelere kadar göstereceğiniz her özen, onların gelişimine paha biçilmez katkılar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.



Öğrencilere özel mesaj



Öğrencilere hitaben de konuşan Tosun, şu ifadeleri kullandı:



“Sizler bu vatanın en kıymetli umudusunuz. Başarılarınızla gurur duyuyoruz. Bu yıl sizden özellikle doğaya ve çevreye duyarlı bireyler olmanızı bekliyoruz. Nasıl ki toprağa düşen bir tohum, sabırla büyüyerek koca bir ormana dönüşüyorsa, sizin de azminiz ve merakınız yarının güçlü Türkiye’sini inşa edecektir. Okuyun, sorgulayın, araştırın, çevrenize sahip çıkın. Unutmayın, ülkemizi daha müreffeh kılacak olan esas güç sizsiniz.”



Deprem sonrası Adıyaman’da eğitim



Adıyaman, 6 Şubat 2023 depremlerinde en çok yıkıma uğrayan illerden biri olmuştu. Yüzlerce okul binası kullanılamaz hale gelirken, öğrenciler geçici alanlarda eğitime devam etmişti. Aradan geçen sürede başta İndere ve Örenli bölgeleri olmak üzere yeni yaşam alanlarında modern okul binaları yapıldı. Çok amaçlı salonlardan bilim atölyelerine kadar donatılan bu yeni okullar, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrenciler için kapılarını açtı.



Yetkililer, depremin yarattığı olumsuzlukları telafi etmek amacıyla yaz tatili boyunca hem mevcut okullarda bakım-onarım çalışmaları yaptıklarını hem de yeni eğitim yuvalarını hızla tamamlayarak çocukların hizmetine sunduklarını ifade etti.



Eğitim camiasında umut ve kararlılık



Törenlere katılan öğretmenler ve veliler, çocukların yeniden güvenli sınıflarına kavuşmasının önemine vurgu yaptı. Öğrenciler ise uzun yaz tatilinin ardından yeni döneme başlamanın heyecanını paylaştı. Adıyaman’daki yeni eğitim yılı açılışı, hem yaraların sarıldığına hem de geleceğe umutla bakıldığına dair güçlü bir mesaj olarak değerlendirildi.

