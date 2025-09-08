“193 okulumuzda 158 bin öğrencimiz yeniden ders başı yaptı”

Tutdere, “6 Şubat depremleriyle ağır yaralar alan Adıyaman’ımızda yeni bir eğitim-öğretim yılına daha giriyoruz. Bu felaket, sadece binalarımızı değil, çocuklarımızın eğitim süreçlerini de derinden etkiledi. Buna rağmen bugün 193 okulumuzda 158 bin 18 öğrencimizin yeniden okullarına kavuşması bizlere umut ve güç veriyor” ifadelerini kullandı.



“Hiçbir çocuğumuz geride kalmamalı”

Eğitimin yalnızca bireylerin değil; bir kentin ve ülkenin geleceğini aydınlatan en temel ışık olduğunu belirten Başkan Tutdere, “Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, Adıyaman Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliğini savunuyor, hiçbir çocuğumuzun geride kalmaması için kurumlar arası iş birliği ve ortak akılla hareket ediyoruz. Depremin yaralarını hep birlikte sararken, çocuklarımızın güvenle eğitim alabileceği ortamları oluşturmayı en öncelikli görevimiz olarak görüyoruz” dedi.



Kırtasiye desteği ve sosyal projeler

Tutdere, belediyenin öğrencilere yönelik desteklerine de dikkat çekerek, “Bu yıl da öğrencilerimizin ve ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklarımıza kırtasiye desteği, ulaşım kolaylıkları, çocuk ve gençlik merkezlerimizdeki kurslarımız, kütüphanelerimiz ve sosyal destek programlarımız ile eğitim yolculuklarına katkı sunuyoruz. Biz biliyoruz ki çocuklarımızın eğitimine yapılan her yatırım, Adıyaman’ın geleceğine yapılmış en değerli yatırımdır” şeklinde konuştu.



“Dayanışmayla yaralarımızı saracağız”

Yeni eğitim-öğretim yılının önemine işaret eden Tutdere, “Bu çabalarımızı sürdürürken, yeni eğitim-öğretim yılının yaralarımızı dayanışma ile sarma gücünü artırmasını diliyor; öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir yıl temenni ediyorum” ifadeleriyle mesajını tamamladı.

Kaynak : PHA