Besni Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenli olarak antrenman yapan down sendromlu, otizmli ve fiziksel engelli bireyler, aileleri ve antrenörleriyle buluşan Özhan’a Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, Bölükyayla Belediye Başkanı Mehmet Turan, Kesmetepe Belediye Başkanı İbrahim Karademir, AK Parti Besni İlçe Başkanı Ömer Ertürk, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Oğuz Mutlu ve Zeki Tutar, Kadın Kolları Başkanı Semra Semiz ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.



Havuz kenarında samimi buluşma



Milletvekili Özhan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel’den ve antrenörlerden özel sporcuların eğitim süreçlerine ilişkin bilgi aldı. Sporcuların suyla buluşma anlarını ilgiyle izleyen Özhan, havuz kenarında onlarla tek tek sohbet ederek moral verdi.



Özel sporcular, öğrendikleri yüzme stillerini sergilerken aileler de çocuklarının sosyalleşme ve özgüven kazanmasındaki ilerlemeleri milletvekiliyle paylaşma fırsatı buldu.



“Spor, her bireyin en doğal hakkıdır”



Ziyaretin ardından açıklama yapan Hüseyin Özhan, sporun tüm bireyler için bir hak olduğunun altını çizdi:



“Bugün burada, yüreklerindeki azmin ve mücadelenin hiçbir engel tanımadığına bir kez daha şahit olduk. Onların azmi, hepimize her gün yeniden umutla, inançla ve kararlılıkla çalışma gücü veriyor. Bizler, devletimizin tüm imkanlarıyla özel çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Spor, her bireyin en doğal hakkıdır. Besni’ye kazandırılan bu modern tesis de işte bu anlayışın bir ürünüdür. Amacımız, sadece fiziksel değil, sosyal ve psikolojik anlamda da onları desteklemek, toplumla iç içe, mutlu ve üretken bireyler olmalarına katkı sağlamaktır.”



“Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi



Özhan ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında Besni’de 6-14 yaş grubundaki yaklaşık 1400 çocuğun yüzme eğitimi aldığını belirtti. İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel’den kursların devam edeceği bilgisi aldığını kaydeden Özhan, projede emeği geçen antrenörlere ve ailelere teşekkür etti.



Milletvekili Hüseyin Özhan’ın özel sporcularla buluştuğu ziyarette, sporun engel tanımadığı bir kez daha ortaya kondu. Özhan, hem özel bireyler hem de çocuklar için yürütülen yüzme projelerinin Besni’de önemli bir toplumsal katkı sunduğunu ifade etti.

