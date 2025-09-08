CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla “kayyum” olarak atanan Gürsel Tekin, polis ablukası altındaki il binası önünde açıklama yaptı. Tekin, “Şikayet edenler de, bizi önerenler de CHP’li. Bana tepki gösterenler CHP’li değil, arkalarındakileri biliyoruz” dedi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025’te CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alarak yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurulu atamasının ardından, CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde gerginlik sürüyor.

Mahkeme tarafından “kayyum” olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, İl Başkanlığı'na 34 CHP 85 plakalı minibüsüyle geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştüğünü ve mahkeme kararından sonra temasların devam ettiğini belirten Tekin, polis barikatları arasında il binası önünde açıklama yaptı.

"BİZ KAYYUM DEĞİLİZ..."

“Mahkeme karar aldı. Şikayet edenler CHP’liler, taraflar CHP’liler, bizi önerenler de CHP’liler" diyen Gürsel Tekin, "Biz kayyum değiliz. İlk günden beri tüm temasları kurduk. Görevimiz, delegelerin ve yöneticilerimizin uğradığı haksızlıkları gidermek” dedi. Kendisine yönelik tepkilerin CHP’lilerden gelmediğini öne süren Tekin, “Bana tepkiyi CHP’liler göstermez. Arkalarında kim olduğunu biliyoruz. İsterlerse kurşun atsınlar, bizi engelleyemezler” diyerek kararlılığını vurguladı.

Tekin, 7 gündür sorunların çözümü için çaba sarf ettiğini, olayların sorumlusunun kendisi olmadığını yineledi.

“Sorunun parçası ve tarafı değilim" diyen Tekin, "Babamızın evine kimseden korunmayız.” dedi.

Tekin'in konuşması sırasında kendisine çevreden atılan su su şişeleri de atıldı.

Hatırlanacağı gibi mahkeme, 8 Ekim 2023’teki CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’nde usulsüzlük iddialarıyla Özgür Çelik ve yönetimini görevden almış, 196 delegeyi de tedbiren uzaklaştırmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kararı “hukuksuz” olarak nitelendirerek Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini duyurdu. Tekin ise ihracı kabul etmediğini ve savunma hakkı verilmediğini belirtti. İstanbul Valiliği, 7-10 Eylül tarihleri arasında altı ilçede eylem yasağı getirirken, il binası çevresinde polis ablukası devam ederken CHP’liler, binaya giriş-çıkışların engellenmesine tepki gösteriyor.