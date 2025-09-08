“Depremden bu yana milletimizin yaralarını sarmak için çalıştık”



Alkayış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilen konut teslim programına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:



“Cumhurbaşkanımız 300.000’inci konutun hak sahiplerine ulaştığı programa iştirak etti. Deprem felaketinin üzerinden geçen süre zarfında milletimizin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalıştık. Devletimizin tüm kurumları, sahada çalışan ekiplerimiz ve teşkilatlarımız ile birlikte en kısa sürede hem geçici hem de kalıcı konutları milletimizin hizmetine sunmayı başardık. Bugün Adıyaman’da hak sahiplerine teslim edilen konutlarımız, yalnızca birer yaşam alanı değil; aynı zamanda milletimize verilen sözün yerine getirildiğinin en somut göstergesidir.”



“Vatandaşlarımızın güvenli yaşamı önceliğimizdir”



Alkayış, konutların yalnızca bir barınma imkânı olmadığını, aynı zamanda güvenli ve huzurlu bir yaşam için önemli bir adım olduğunu belirterek, şunları ekledi:



“Deprem bölgesinde vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmeleri, en öncelikli görevimizdir. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ortaya konan irade ve kararlılık, Adıyaman’ımızda inşa ettiğimiz konutlarla somut hale gelmiştir.”



“43 bin 411 konut yıl sonuna kadar tamamlanacak”



Adıyaman’daki teslim sürecine dair rakamlar da paylaşan Alkayış, şunları söyledi:



“Toplam 43.411 konutun yıl sonuna kadar tamamının hak sahiplerine teslim edilmesi hedefimizdir. Bugün 38.157 konutun kura çekimi ve teslim sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Kalan konutlarımız da planlanan takvim doğrultusunda hızla tamamlanacak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hak sahiplerimizin yeni yuvalarında huzur, sağlık ve mutluluk içinde yaşamalarını temenni ediyorum.”



“Bu süreç dayanışmanın en büyük göstergesidir”



Milletvekili Alkayış, açıklamasının sonunda sürecin yalnızca inşaat ve teslimden ibaret olmadığını vurgulayarak şu sözleri kaydetti:



“Bu sadece bir inşaat ve teslim süreci değil; aynı zamanda milletimizin birlik ve dayanışmasının, devletimizin gücünün ve kararlılığının en büyük göstergesidir. Depremden etkilenen her vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz ve Adıyaman’ımızı yeniden ayağa kaldırma yolunda kararlılıkla ilerleyeceğiz.”

Kaynak : PHA