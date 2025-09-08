“Geleceğimizin teminatı çocuklarımız”



Yeni eğitim döneminin hem öğrenciler hem de eğitim camiası için hayırlı olmasını temenni eden Genç, mesajında şu ifadeleri kullandı:



“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız yeni bir maratona daha merhaba demenin heyecanını yaşıyor. Millet olarak biliyoruz ki; şanlı ecdadımızdan aldığımız emaneti koruyup daha da ileriye taşıyacak olan gençlerimizdir, çocuklarımızdır. Araştıran, sorgulama yeteneğine sahip, bilgi üretebilen ve bilimsel gelişmeleri yakından takip edebilen nesiller yetiştirip onları geleceğe hazırlayacak olan da idealist öğretmenlerimizdir. Bundan dolayı eğitimcilerimize büyük görev düşmektedir.”



“Eğitim camiasına başarılar diliyorum”



Başkan Genç, mesajının devamında, yeni dönemin verimli ve başarılı geçmesi dileğinde bulunarak şunları kaydetti:



“Bu duygu ve düşüncelerle, başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının yeni eğitim-öğretim yılını kutluyor, 2025-2026 eğitim öğretim yılının Adıyaman’ımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”



“Şoförlerimize kazasız belasız bir yıl diliyorum”



Dernek Başkanı Ahmet Genç, okul servis şoförlerine de özel bir mesaj göndererek, “Yeni eğitim-öğretim yılında tüm servis şoförlerimizin kazasız, belasız bir yıl geçirmelerini diliyorum. Öğrencilerimizin güvenliği, hepimizin en öncelikli sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

