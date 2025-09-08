Milletvekili Özhan, “Deprem sonrası dönemde yatırımlarımızı daha da hızlandırdık. Amacımız sadece inşa etmek değil, aynı zamanda yaşam kalitesini artırmak ve tarihimizi geleceğe taşımaktır” dedi.



Terbizek Kavşağı’nda konfor ve güvenlik vurgusu



İncelemelerine Terbizek Kavşağı’ndan başlayan Özhan, yol düzenlemesi, cep çalışmaları ve aydınlatma sistemleriyle ilgili teknik bilgiler aldı. Çalışmaların bu ay içinde tamamlanacağını belirten Özhan, şunları söyledi:



“Buradaki düzenlemelerle birlikte trafik güvenliği artacak, vatandaşlarımız için çok daha konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlanacak. En ufak bir aksaklığı dahi anında çözmek için sahadayız, vatandaşımızın yanındayız.”



Çevre Yolu ve Viyadük: “Trafik keşmekeşine son verecek”



Milletvekili Özhan’ın bir sonraki durağı, Besni Çevre Yolu ve Viyadük Projesi oldu. Proje mühendislerinden brifing alan Özhan, çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte şehir içi trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını ifade etti:



“Vatandaşımızın derdini dinliyoruz, bu dertlere çözümler üretiyoruz ve en kısa sürede hayata geçiriyoruz. Bu çevre yolu, şehir merkezindeki keşmekeşi sona erdirecek, hem zaman kaybını önleyecek hem de trafik kazası riskini azaltacak. Çalışmaları günlük takip ediyoruz.”



Kent Meydanı: Besni’nin yeni buluşma noktası



Özhan, ardından Kent Meydanı Projesi’nde incelemelerde bulundu. Projenin sadece fiziksel bir alan düzenlemesi değil, sosyal yaşamı canlandıracak bir adım olduğunu vurgulayan Özhan, şu değerlendirmeyi yaptı:



“Hedefimiz daha yaşanabilir, daha güzel, daha yeşil bir Besni. Bu meydan ilçemizin nefes alma noktası, aynı zamanda modern yüzü olacak. Halkımız burada sosyal etkinliklerden buluşmalara kadar birçok imkâna kavuşacak.”



Kurşunlu Camii’nde tarihi miras korunuyor



Milletvekili Özhan’ın son durağı, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören 17. yüzyıl eseri Kurşunlu Camii oldu. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerinden restorasyon süreciyle ilgili bilgi alan Özhan, tarihi yapının özgün mimarisi korunarak depreme dayanıklı hale getirildiğini belirtti:



“1600’lü yıllardan bu yana Besni’nin sembolü olan bu camimiz, aslına uygun şekilde ayağa kaldırılıyor. Hem tarihimize sahip çıkıyoruz hem de gelecek nesillere daha güvenli bir eser bırakıyoruz.”



“Deprem sonrası yatırımlarımız daha büyük önem taşıyor”



Ziyaretlerin ardından genel bir değerlendirme yapan Milletvekili Özhan, milletvekilliğinin sadece kanun yapmak değil, sahada icraatların uygulanışını takip etmek olduğunu vurguladı:



“Bugün Besni için hayati öneme sahip dört ayrı projede incelemelerde bulunduk. Her birinin takipçisi olacağız. Deprem sonrası süreçte Adıyaman’a ve Besni’ye yapılan yatırımlar çok daha büyük önem taşıyor. Amacımız, yaraları sarmak ve şehrimizi eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırmaktır. ‘Vatandaşımızı dinliyor, çözüm üretiyor, hayata geçiriyoruz’ sözümüzün arkasındayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Kaynak : PHA