Protokol öğrencilerle buluştu



Şehit Muhammed Safi Türk İlkokulu’nda başlayan programa Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Göksel Günaslan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Halil İbrahim Elmacı, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Ziyaret kapsamında Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Şükrü Özmen Anaokulu da gezildi. Öğrencilerle sınıflarında sohbet eden protokol üyeleri, öğretmenlerle de bir araya gelerek yeni dönem için başarı dileklerini paylaştı.



“Yeşil Vatan Benim Okulum” etkinliği



Etkinlikler çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni eğitim-öğretim yılı için işaret ettiği temalardan biri olan “Yeşil Vatan” kapsamında öğrencilerle birlikte fidan dikimi yapıldı. “Yeşil Vatan Benim Okulum, Geleceğe Çare” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin çevre bilinciyle yetişmesine katkı sunacak fidanlar toprakla buluşturuldu.



Başkan Hallaç: “Eğitimcilerimizin taleplerini dinledik”



Okul ziyaretlerinde öğretmen ve yöneticilerin önerilerini de dinleyen Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, şu değerlendirmeyi yaptı:



“2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlaması vesilesiyle okul müdürlerimizi, idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve sevgili öğrencilerimizi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Ziyaretlerimiz sırasında eğitimcilerimizin ilçemizle ilgili öneri ve taleplerini dinleyerek, çözümü için ilgili birim amirlerimize aktardık. Rabbim tüm öğrencilerimize zihin açıklığı versin. Eğitim camiamızın gösterdiği misafirperverlikten dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kahta Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimizin ve eğitimcilerimizin yanındayız.”



Eğitim yılına başarı dileği



Başkan Hallaç, sözlerinin sonunda, “Yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize başarı, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA