Açılış töreni Prof. Dr. Mümtaz Turhan Lisesi’nde yapıldı



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. Törene öğrenciler, öğretmenler, veliler ve davetliler yoğun ilgi gösterdi.



Konuşmasının başında, İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine yapılan saldırıya değinen Erdoğan, şehit olan Emniyet Müdürü Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın için Allah’tan rahmet dileyerek, “Hadisenin faili 16 yaşında bir şahıs yakalanmıştır, bağlantıları araştırılmaktadır. Emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun” dedi.



“Her çocuk bir fidan”



Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, eğitimde bu yılın odak noktalarını şu sözlerle açıkladı:



“Bu yılki eğitim-öğretim faaliyetlerimizin iki ana temasını ‘Aile’ ve ‘Yeşil Vatan’ olarak belirledik. ‘Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan’ başlığı ile ilk hafta okullarımızda pek çok etkinlik düzenlenecek. Ayrıca 10 ay boyunca ‘Yeşil Vatan Benim Okulum, Geleceğe Çare’ başlığı altında verilecek eğitimler, ailelerimizi de sürece doğrudan dahil edecek. İklim, çevre ve aile odaklı bu takvimden ötürü Milli Eğitim Bakanlığımızı ve Tarım ve Orman Bakanlığımızı tebrik ediyorum.”



“Maarif vizyonumuz millet olma şuurunu yansıtır”



Eğitimin Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli ayaklarından biri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim modelinin sadece birey yetiştirmekle kalmadığını, aynı zamanda bir medeniyet inşa etmeyi hedeflediğini söyledi.



“Maarif vizyonumuz millet tasavvurumuzu, millet olma şuurumuzu yansıtır. Eğitimde demokratikleşme, fırsat eşitliği, kapsayıcılık ve etkin katılım anlayışıyla çağın tüm ihtiyaçlarına cevap veren, milli ve manevi değerlerle bütünleşen bir metot izliyoruz” ifadelerini kullandı.



Eğitime yapılan yatırımlar



Erdoğan, hükümetin eğitime yaptığı yatırımlara ilişkin rakamlar da paylaştı:



Fatih Projesi kapsamında 629 bin 277 etkileşimli tahta kuruldu.



2 milyon 407 bin tablet bilgisayar öğrencilere dağıtıldı.



2002’de 13 bin 851 olan kütüphane sayısı 40 bin 944’e çıkarıldı.



Bugüne kadar 4 milyar 78 milyon adet ders kitabı ücretsiz dağıtıldı.



Laboratuvar sayısı 21 bin 849’dan 49 bin 666’ya yükseldi.



Bilim ve sanat merkezleri 20 kat artarak 364’e ulaştı.



Spor salonlarının sayısı 23 yılda 2 bin 791’den 12 bin 214’e çıktı.



2025 yılında eğitime ayrılan bütçe 2 trilyon 186 milyar lira oldu.



“821 binden fazla öğretmenimizin atamasını yaparak eğitim ordumuzun gücüne güç kattık. Adaletsiz uygulamalara ve katsayı zulmüne son verdik. Eğitimde fırsat eşitliğini en ince ayrıntısına kadar yeniden hâkim kıldık” dedi.



“Gençlerimizin icat çıkarması takdir edilecek bir davranıştır”



Çocukların merak duygusunun ve yaratıcılığının desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şu mesajı verdi:



“Gençlerimizin başımıza yeni icat çıkarması tenkit edilecek değil, bilakis takdir edilecek bir davranıştır. Çünkü tarih boyunca insanlığın ufkunu genişletenler, mevcutla yetinmeyip yeni icat çıkaranlar olmuştur. Onlara her buluşmamda şu dört ilkeyi hatırlatıyorum: oku, düşün, uygula, neticelendir.”



Gazze vurgusu: “Kardeşlerinizi unutmayın”



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda Filistin’e dikkat çekerek, öğrencilere şu çağrıyı yaptı:



“Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında, okulları bombalarla yıkılmış, öğretmenleri ve arkadaşları katledilmiş kardeşlerinizi asla aklınızdan ve kalbinizden çıkarmayın. Sizlerden yarını değil, çok daha ötesini hedefleyerek çalışmanızı bekliyorum. Türkiye Yüzyılı’nı sizler hayata geçireceksiniz. Biz de bu yolculuğunuzda tüm imkanlarımızla yanınızda olacağız.”

