Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman’da, 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle anıldı. Anma etkinliği, kortej yürüyüşü ile başladı. Mimar Sinan Kültür Parkı önünden Adıyaman Valiliği bahçesine kadar gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Atatürk Büstü'ne çelenk bırakıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ahmet Okutan, günün anlam ve önemine yönelik konuşma yaptı. Okutan, bu mirasın bir evladı olarak vatan için görev yaparken Gazilik onuruna eriştim. Bugün huzurunuzda bu yüce unvanı taşıyan bir Gazi olarak durmaktayım ve bununla gurur duyuyorum. Gazilik yalnızca bir unvan değil, milletimizin varoluş iradesinin sarsılmaz bir abidesidir. Biz Gaziler, vatan için canını veren şehitlerin bize bıraktığı bu kutlu mirası taşıyan milletin neferleriyiz. Bugün 81 ilde aynı anda düzenlenen bu yürüyüş asırları aşan Malazgirt, Çanakkale, Sakarya, 15 Temmuz kahramanlık zincirinin bir halkasıdır” ifadelerini kullandı.

Okutan konuşmasının sonunda, Terörsüz ve aydınlık bir Türkiye’de yaşamayı amaçladıklarının altını çizdi. Yapılan konuşmanın ardından program sona erdi.

Programa, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ahmet Okutan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, kurum müdürleri, STK temsilcileri, emniyet ve jandarma görevlileri ile çok sayıda kişi katılım gösterdi.

Kaynak : PHA