Rojin SÜNGÜ – MHP İl Başkanı Ali Önat 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, vatan uğruna canını ortaya koyan gazilerin Türk milletinin onur abideleri olduğunu belirterek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de her fırsatta gazilere ve şehit ailelerine gösterdiği vefayı hatırlattı.

Başkan Önat, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde bu topraklarda hür bir şekilde yaşamaktayız”

“19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve saygıyla anıyorum. Aziz vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin bekası ve devletimizin ebedi varlığı uğruna canını feda etmeyi göze almış kahramanlarımız, milletimizin gurur timsalleridir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde bu topraklarda hür bir şekilde yaşamaktayız.

“Şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin kıymetli emanetini daima yaşatacağız”

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin de ifade ettiği gibi, şehitlerimiz ve gazilerimiz milli varlığımızın teminatı, kahramanlık ve fedakârlığın canlı destanlarıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin kıymetli emanetini daima yaşatacağız.

Bu vesileyle tüm gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyor, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

Kaynak : PHA