İddialar Sosyal Medyada ve Yerel Kaynaklarda Dolaşıyor

Adıyaman’da siyasi kulislerde ve sosyal medyada, AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan’ın genel merkez tarafından görevden alındığı yönünde çeşitli iddialar gündeme geldi. Konuya ilişkin olarak farklı kaynaklardan benzer duyumların paylaşıldığı ifade ediliyor.

Resmi Teyit Bulunmuyor

AK Parti’nin resmi internet sitesinde yer alan “İl Başkanları” bölümünde Faruk Bülent Kablan’ın halen İl Başkanı olarak göründüğü dikkat çekiyor. Parti genel merkezi ya da Adıyaman il teşkilatı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kablan Hâlen Görevde Görünüyor

Faruk Bülent Kablan’ın sosyal medya hesapları üzerinden de rutin paylaşımlarını sürdürdüğü ve aktif görevde olduğuna dair izlenim verdiği gözleniyor. Parti teşkilatına yakın bazı çevreler de resmi açıklama yapılmadan görev değişikliği iddialarına ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini dile getiriyor.

Açıklama Bekleniyor

AK Parti Genel Merkezi’nin olası görev değişikliklerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor. Parti içi atamalar ve görevden almalar, resmi yazılı açıklamalar veya genel merkez tarafından yapılan duyurularla kesinlik kazanıyor.

Kaynak : PHA