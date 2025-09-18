Adıyaman’da gerçekleştirilen “Eğitim Müfettişleri 2025-2026 Eğitim-Öğretim Dönemi Sene Başı Toplantısı”nda, önceki dönemde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıya, Eğitim Müfettişleri Başkanı Atıf Bostancı ve eğitim müfettişleri katıldı.
Adıyaman İl Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, yeni dönemde gerçekleştirilecek rehberlik, denetim, inceleme ve soruşturma süreçlerinde dikkat edilecek hususlar ele alındı.
Toplantıda ayrıca, “Öğretmenlerin Sınıf İçi Etkinlikleri ve Öğretim Faaliyetlerinin İzlenmesine İlişkin Yönerge” çerçevesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında izleme, değerlendirme ve eğitim hazırlıklarına ilişkin konular görüşüldü.
Kaynak : PHA