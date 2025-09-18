Bunlar da ilginizi çekebilir

Adıyaman Eğitim-Sen Şube Başkanı Polat: ‘Köy öğretmenlerinin ulaşım ve barınma sorunu bir an önce çözülmeli’ - Videolu Haber

Toplantıda ayrıca, “Öğretmenlerin Sınıf İçi Etkinlikleri ve Öğretim Faaliyetlerinin İzlenmesine İlişkin Yönerge” çerçevesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında izleme, değerlendirme ve eğitim hazırlıklarına ilişkin konular görüşüldü.

Adıyaman İl Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, yeni dönemde gerçekleştirilecek rehberlik, denetim, inceleme ve soruşturma süreçlerinde dikkat edilecek hususlar ele alındı.

Adıyaman’da gerçekleştirilen “Eğitim Müfettişleri 2025-2026 Eğitim-Öğretim Dönemi Sene Başı Toplantısı”nda, önceki dönemde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıya, Eğitim Müfettişleri Başkanı Atıf Bostancı ve eğitim müfettişleri katıldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.