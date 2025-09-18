Murat KAYIŞ - Şeriban ÖZÇAKMAK – Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Meclis Başkanlığı'na sunmak üzere başlattığı “Barış istiyoruz” imza kampanyası çalışmaları kapsamında Adıyaman’da da stant kuruldu. Kampanya için Mimar Sinan Kültür Parkı’nda kurulan standı ziyaret eden DEM Parti İl Eş Başkan Mehmet Bayır, “Savaşa hayır, barışa hemen şimdi” diyoruz. Tüm halkımızı imza kampanyasına destek olmaya davet ediyoruz” dedi.

DEM Parti İl Eş Başkanı Mehmet Bayır yaptığı açıklamada, “Türkiye Büyük millet Meclisi’nde, DEM Parti’li Eş Genel Başkanlarımızın almış olduğu barışa yönelik başlattıkları imza kampanyasını Türkiye’de başlattık. Biz de bugün Adıyaman’da ‘barışa imza atın’ şiarıyla açtığımız standımızda imza kampanyasını başlatmış bulunmaktayız” dedi.

“Barışa Hizmet İçin Gelin İmzanızı Atın”

İmza kampanyasına destek çağrısında bulunan İl Eş Başkanı Mehmet Bayır, “Tüm Adıyaman halkımıza çağrımızdır. Barış herkese lazım olan bir konudur. ‘Savaşa hayır, barışa hemen şimdi’ diyoruz. Duyarlı olan tüm vatandaşlarımıza ve tüm ailelerimize ‘barışa hizmet için gelin imzanızı atın’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Standa gelen vatandaşlar ise, barış için imzalarını atarak kampanyaya destek verdi.

Kaynak : PHA