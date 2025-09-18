Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman’da hizmete giren ikinci psikiyatri servisi ile ilgili Doç. Dr. Atilla Tekin’in verdiği bilgilere göre, kadın ve erkek hastalar için ayrı bölümlerden oluşan yeni servis, toplum ruh sağlığını koruma ve iyileştirmeye yönelik modern tedavi yöntemleriyle donatıldı. Serviste ayrıca hastaların sosyal aktivitelere katılımını destekleyen alanlar da yer alıyor.

Duygudurum bozuklukları, anksiyete, psikotik bozukluklar ve travmaya bağlı ruhsal rahatsızlıklar başta olmak üzere birçok psikiyatrik hastalığın tedavisi, deneyimli sağlık ekibi tarafından yürütülüyor.

Servisin açılış törenine İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fahri Dağhan ve hastane yöneticileri katıldı.

“Psikiyatri hastalarının il dışına sevkini önemli ölçüde azaltmış olacağız”

Başhekim Doç. Dr. Kasım Turgut, törende yaptığı konuşmada, “İlimiz ve hastanemiz için çok kıymetli bir açılış gerçekleştiriyoruz. 2015 yılında hizmete giren hastanemizde bugüne kadar tek psikiyatri servisiyle 16 yatak kapasitesiyle hizmet veriyorduk. Bugün itibariyle ikinci servisimizle bu kapasiteyi 32’ye çıkardık. Böylece psikiyatri hastalarının il dışına sevkini önemli ölçüde azaltmış olacağız. Servisin hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Servisimiz vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

“Sağlık altyapısı deprem öncesine göre çok daha iyi bir noktaya taşındı”

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik ise yaptığı açıklamada, deprem sonrası yaraların hızla sarılması için ekip olarak ivedilikle harekete geçtiklerini belirterek, sağlık altyapısının deprem öncesine göre çok daha iyi bir noktaya taşındığını ve iyileştirme çalışmalarının hızla sürdüğünü söyledi.

