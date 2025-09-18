Şeriban ÖZÇAKMAK – ORC Araştırma, 17-26 yaş grubundaki gençlere siyasi parti isimlerini tek tek okuyarak, “Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? sorusunu yöneltti. Anket sonuçlarına göre oy potansiyeli büyük bir farkla en yüksek olan parti yüzde 31,4 ile CHP oldu. CHP’yi yüzde 23,2 ile AK Parti takip ederken, yüzde 8,6 ile Zafer Partisi üçüncü sırada yer aldı.

Diğer siyasi partilerin oy oranları ise şu şekilde sıralandı:

MHP: 7,2

DEM Parti: 6,5

İYİ Parti: 5,1

Türkiye İşçi Partisi (TİP): 3,5

Yerli ve Milli Parti (YMP): 2,8

Yeniden Refah Partisi: 2,6

Anahtar PARTİ: 2,5

Saadet Partisi: 2,1

Diğer: 4,5

Kaynak : PHA