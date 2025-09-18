Şeriban ÖZÇAKMAK – Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya gelen AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman’da zirai don nedeniyle zarar gören ancak destek kapsamı dışında kalan ürünlerin uğradığı zararların nasıl telafi edilebileceği, Atatürk Barajı’ndan içme suyu sağlanmasına ilişkin yatırımın proje aşamaları gibi birçok konuda görüş alışverişinde bulundu.

Milletvekili Özhan görüşme sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Zirai don nedeniyle zarar gören ancak destek kapsamı dışında kalan Trabzon hurması, dut ve incir gibi ürünlerin uğradığı zararların nasıl telafi edilebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduk.

Orman teşkilatımızın araç ve ekipman ihtiyacını ileterek sahadaki kapasitenin güçlendirilmesi için destek talebimizi sunduk.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı devam eden sulama baraj projelerimizin son durumunu değerlendirdik ve 2026 yılı yatırım programı kapsamında yapılacak harcamalarını ayrıntılı bir biçimde ele aldık. Bunun yanı sıra, Atatürk barajından içme suyu sağlanmasına ilişkin yatırımın proje aşamalarını değerlendirdik. İlgileri ve çözüm odaklı görüşleri için Sn. Bakanımıza teşekkür ediyorum.”

Kaynak : PHA