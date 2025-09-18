Şeriban ÖZÇAKMAK – Kahta’da, yeni eğitim ve öğretim yılı Yahya Kemal İlkokulu’nda ‘İlköğretim Haftası’ programıyla başladı. Programa, Kahta İlçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Enver Dinçer, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, Adıyaman İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Şube Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katılım gösterdi.

Yoğun ilgi gösterilen program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli tarafından Atatürk Anıtı’ına çelenk sunulması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kahta Yahya Kemal İlkokulu’nda devam eden programda, öğrenciler şiirler ve konuşmalar yaparak günün anlam ve önemine vurgu yaptı. Ayrıca, öğrenciler çeşitli oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

Programın en anlamlı bölümlerinden biri ise bayrak devir teslim töreni oldu. 5’nci sınıf öğrencileri, Türk Bayrağı’nı 1’inci sınıf öğrencilerine devrederek milli değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını simgeleyen duygulu bir an yaşattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, törende yaptığı konuşmada yeni eğitim-öğretim yılının heyecanını paylaştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

“Eğitim, milletlerin yarınlarını şekillendiren en güçlü araçtır”

“Yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. İlköğretim Haftası vesilesiyle bir araya geldiğimiz bu anlamlı günde, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için yeni bir yolculuğun ilk adımlarını atmaktayız. Eğitim, milletlerin yarınlarını şekillendiren en güçlü araçtır. Bu bilinçle Bakanlığımız, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde Türk Milli Maarif Modelini hayata geçirmiştir. Bu model, sadece akademik bilgiye değil; öğrencilerimizin değerler, beceriler, sanat, spor, kültür ve teknoloji alanlarında da gelişimine odaklanan, bütüncül bir anlayışı ortaya koymaktadır.

Sevgili öğrenciler; sizler bizim gözbebeğimizsiniz. Okullarınız sizin ikinci yuvanızdır. Sadece derslerde başarılı olmanız değil; milli ve manevi değerlerine bağlı, sorumluluk sahibi, üretken ve mutlu bireyler olmanız bizler için önemlidir.

Değerli öğretmen arkadaşlarım; sizler bu büyük eğitim yolculuğunun en önemli rehberlerisiniz. Türk Milli Maarif Modeli, sizlerin gayretleriyle hayat bulacak, ilçemizde eğitim kalitesi sizin özverinizle yükselecektir.

Kıymetli veliler; bu yılın aynı zamanda ‘Aile Yılı’ olarak ilan edilmiş olması, aile-okul iş birliğinin önemini vurgulamaktadır. Sizleri, çocuklarımızın eğitiminde en yakın paydaşımız olmaya davet ediyorum.

Sayın Kaymakamım; desteğinizle 175 okulumuzda, bin 570 dersliğimizde, 2 bin 543’ü taşımalı olmak üzere toplam 35 bin öğrenci ve 2 bin 435 öğretmenimizle yeni yıla sorunsuz başlamanın gururunu yaşıyoruz. Eğitime verdiğiniz katkılar için teşekkür ederim.

Bu programın hazırlanmasına emek veren tüm öğretmen ve idarecilerimize, Yahya Kemal İlkokulu’nun kıymetli çalışanlarına ve katılım gösteren tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. 2025-2026 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Kaynak : PHA