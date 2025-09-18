Şeriban ÖZÇAKMAK – Kahramanmaraş Karakucak Güreşleri ile Gaziantep Şehitkamil Aba Güreşleri’nde Ali Önat adına güreşerek her iki müsabakada da birincilik elde eden genç sporcu Muhammed Gazi Çalış, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı Ali Önat’ı makamında ziyaret etti.

“Sporun Ve Sporcunun Her Zaman Yanındayız”

Şampiyon Güreşçi Çalış’ı tebrik eden Başkan Önat, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını vurguladı. Şampiyon sporcuyu altınla ödüllendiren Önat, genç güreşçinin antrenörleri Yunus Saygı ve Hacı Yusuf Sarıkaya’ya da emeklerinden ötürü teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Elde edilen başarıların bir gurur kaynağı olduğunun altını çizen Başkan Önat, “Gençlerimizin spor alanında kazandıkları her başarı bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Muhammed Gazi Çalış kardeşimizin azmi ve elde ettiği şampiyonluklar, Adıyaman’ın ve ülkemizin geleceğine ışık tutmaktadır. Bizler her daim sporcularımızın yanındayız” dedi.

