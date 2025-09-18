Fatma Didar YILDIRIM - Adıyaman Belediye Meclisi’nin Eylül ayında aldığı karar doğrultusunda, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında Adıyaman Üniversitesi’ne ilk kez kayıt yaptıran ve Adıyaman ili belediye sınırları içinde bulunan fakülte ile yüksekokul öğrencilerine ücretsiz ulaşım imkanı sağlanıyor. Yalnızca belediyeye ait toplu taşıma araçlarında geçerli olacak uygulama kapsamında, her öğrenciye iki ay süreyle günlük 2 binişe karşılık gelen toplam 60 ücretsiz biniş hakkı tanınıyor. Kart yüklemeleri ise yurt girişlerine kurulan stantlarda gerçekleştiriliyor.

“Proje, Öğrencilerimizin Şehrimize Daha Hızlı Adapte Olmalarına Katkı Sunacaktır”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrencileri yalnızca birer misafir olarak görmediklerinin altını çizerek, “Üniversitemize kayıt yaptıran tüm öğrencilerimizi yalnızca birer misafir değil, aynı zamanda Adıyaman’ın fahri hemşehrileri ve temsilcileri olarak görüyoruz. Onların bu şehirde geçirdikleri yıllar boyunca Adıyaman’ın misafirperverliğini, dayanışma kültürünü ve samimiyetini en iyi şekilde yaşamalarını istiyoruz. Bu kapsamda başlattığımız ücretsiz ulaşım desteği, öğrencilerimizin hem kampüse hem de kent merkezine ulaşımını kolaylaştıracak; şehrimize daha hızlı adapte olmalarına katkı sunacaktır. Eğitimde fırsat eşitliğini gözeten sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda gençlerimizin her alanda destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Tüm öğrencilerimize yeni eğitim-öğretim döneminde başarılar diliyor, Adıyaman’ın her zaman onların yanında olduğunu bilmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Belediye’ye Teşekkür Mesajı

Ücretsiz ulaşım kartlarını alan öğrenciler, “İlimize Hoş Geldiniz Projesi”nin adaptasyon süreçlerine büyük katkı sağladığını belirterek, eğitime verdiği destekten dolayı Başkan Tutdere’ye teşekkür etti.

Kaynak : PHA