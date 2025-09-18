Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman’daki son bir aylık asayiş verilerini açıkladı. Adıyaman Valiliği’nde düzenlenen basın toplantısına yeni İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Osman Varol, Adıyaman’ın huzur ve güveni için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerinin altını çizdi.

Vali Osman Varol yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

Son Bir Ayda 93’ü Aşkın Uygulama Gerçekleştirildi

“Son 1 aylık dönem içerisinde ilimizde; 1 huzurlu sokaklar uygulaması, 2 şok uygulaması, 6 okul önü ve çevreleri uygulaması, 5 okul giriş çıkış denetim uygulamaları, 1 çocukların korunmasına yönelik okul çevreleri ve servislere yönelik uygulama, 3 huzurlu sokaklar uygulaması, aranan şahıslara yönelik, 8 motosiklet ve motorlu bisiklet uygulaması, 30 park bahçe ve motosiklet uygulaması, 30 konteyner kent ve çevresi uygulamaları, 3 düzensiz göç ile mücadeleye yönelik uygulamalar, 3 park bahçe ve metruk binalara uygulaması gibi çeşitli uygulamalar yapılmıştır.

Aranan Şahıslara Yönelik Yapılan Çalışmalarda 315 Kişi Tutuklandı

Son bir aylık dönemde birimlerin konularına ilişkin olarak yapılan çalışmalar kapsamında; Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 83’ü hapis cezası olmak üzere toplam 291 şahıs yakalanmıştır. İl Giriş-Çıkış uygulama noktalarımızda (18.747) şahıs sorgusu (3.770) araç denetimi yapılmış 24 şahıs (aranan, yoklama kaçağı, bakaya) yakalanmıştır. Birimlerimizin yapmış olduğu diğer uygulamalarda 343.227 şahıs sorgusu yapılmıştır.

54 Farklı Marka ve Çapta Tabanca Ele Geçirildi

Şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda; 17 adet farklı marka ve çapta tabanca, 26 adet farklı marka ve çapta tüfek, 3 adet tabanca şarjörü ve muhtelif parça, 409 adet mermi, 12 adet kesici/delici alet, 11 adet kurusıkı tabanca, 1 (adet) uyuşturucu kullanma aparatı, 339 (adet) ectasy, 73 (kök) kenevir bitkisi, 4.867,98 (g) esrar, 165,15 (g) metamfetamin, 1.243,67 (g) bonzai (kannabinoid), 26.986 (Adet) Sentetik Ecza Hap, 79 (Kök) Sentetik Ecza Hap, 823.200 (Adet) Sigara Filtresi, 2 (Adet) Paletli Ekskavatör, 119 (Litre) Kaçak Alkol, 396 (Adet) Kaçak Emtia, 18 (Adet) Gümrük Kaçağı Telefon, 1 (Adet) Sahte Belge ele geçirilmiştir.

Son Bir Ayda 1.352 Olay Meydana Geldi, Olayların 1.213 Tanesi Aydınlatıldı

Asayiş Şube Müdürlüğünce son 1 aylık dönemde; il geneli 1.352 olay meydana gelmiş, bu olayların 1.213 tanesi aydınlatılmış, aydınlatma oranı 89,7 dür.

Kişilere Karşı İşlenmiş Suçlarda;

Kişilere Karşı İşlenen Suçlar (Yaralama, Öldürme, Tehdit, Hakaret gibi) kapsamında meydana gelen olaylara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, gerçekleşen 545 olaydan 527 olay aydınlatılmış, olaylara karıştığı tespit edilen 817 şüpheli yakalanmıştır.

Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlarda;

Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar (Ev ve İş yerinden hırsızlık, motosiklet ve oto hırsızlığı ile dolandırıcılık gibi) kapsamında meydana gelen olaylara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, gerçekleşen 548 olaydan 528 olay aydınlatılmış, olaylara karıştığı tespit edilen 757 şüpheli yakalanmıştır.

Terör Örgütü Propagandası Yapan 2 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı

TEM Şube Müdürlüğünce son 1 aylık dönemde il geneli 5 olay meydana gelmiş, aydınlatma oranı %100,0 dür. Sosyal Medya Üzerinden Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan (2) şahıs hakkında işlem yapılmış olup, evraklar Cumhuriyet Başsavcılığına ikmalen gönderilmiştir. KOM Şube Müdürlüğünce son 1 aylık dönemde il geneli 15 olay meydana gelmiş, aydınlatma oranı %100,0 dür. Narkotik Şube Müdürlüğünce son 1 aylık dönemde il geneli 173 olay meydana gelmiş, aydınlatma oranı %100,0 dür.

Siber Suçlar Kapsamında 78 Olay Gerçekleşti

Son 1 aylık dönemde 78 olay gerçekleşmiş, faili meçhul olarak kayıt altına alınan olayların, faillerini tespit amacı ile soruşturmaları devam etmektedir. Cumhuriyet Savcılıklarından, Emniyet Birimlerinden gönderilen ve resen yapılan çalışmalarımız neticesi suça konu sosyal medya hesapları ve şahıslar hakkında 117 adet Araştırma Raporu tanzim edilmiştir. Suçun işlenmeden önlenmesi amacıyla yapılan faaliyetler kapsamında Dolandırıcılık, Güvenli İnternet Kullanımı, Çevrimiçi Çocuk İstismarı ve Siber Güvenlik konularında yaklaşık 2.505 vatandaşımıza yüz yüze bilgilendirme yapılmış ve el broşürü dağıtılmıştır.

26 Yabancı Uyruklu Şahsa 162.362 TL İdari Yaptırım Uygulandı

Son 1 aylık dönemde 7 Suriye uyruklu şahsın gönüllü geri dönüş kapsamında sınır dışı işlemleri gerçekleştirilmiş olup, 1 yabancı uyruklu şahıs ise Geri Gönderme Merkezine sevk edilmiştir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında 26 yabancı uyruklu şahsa “Yol İzin Belgesi Olmadan Seyahat Etmek” suçundan toplam 162.362 TL İdari yaptırım uygulanmıştır

1.894 Sürücüye İşlem Yapıldı, 42.718.637 TL İdari Para Cezası Uygulandı

Trafik akışının düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 87.275 araç 6.229 motosiklet kontrol edilmiş, 13.505 araç ve motosiklete, 1.894 sürücüye işlem yapılmış, 958 araç trafikten menedilmiş, toplam 42.718.637 TL idari para cezası uygulanmıştır.

422 Okul Servis Aracı Denetlendi

İl Emniyet Müdürlüğünce ve İl Jandarma Komutanlığınca İl merkezinde yapılan çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul ve çevrelerinde servis denetimi uygulamasında 422 okul servis aracı ve şoförü denetlenmiş 31 okul servisine 11.315 TL idari para cezası uygulanmıştır.”

Vali Osman Varol, Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatında yüklenicilik yaparak öğrencilerin taşıma hizmetini yapan servis araçlarının şoförlerinin tamamının gerekli kontrollerinin yapıldığını açıkladı. Vali Osman Varol, Bu kapsamda, öğrencileri emanet etmeye uygun görülmeyen servis şoförlerinin görevden men edildiğinin altını çizdi.

Toplantının sonunda kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Vali Osman Varol, Adıyaman’a yeni atanan İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman’a görevinde başarılar diledi.

Kaynak : PHA