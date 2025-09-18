Gülbahar SÜNGÜ – Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve haşere kaynaklı sağlık risklerinin devam etmesi nedeniyle, yaz mevsiminin sona erip sonbahara girilmesine rağmen ilaçlama faaliyetleri aynı özen ve titizlikle sürdürülüyor.

Ekipler, gündüz saatlerinde park ve bahçelerde larva ile mücadele yürütürken, gece saatlerinde ise karasinek ve sivrisineklere karşı ilaçlama yapıyor.

“İlaçlama Faaliyetlerimizi Aynı Ciddiyetle Sürdüreceğiz”

Hastalık oluşturabilecek riskleri ortadan kaldırmak için ekiplerin sahada aralıksız çalıştığını belirten Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere şu ifadeleri kaydetti:

“Yaz mevsimi sona ermiş olsa da hava sıcaklıkları halen mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu da haşere ile mücadelede rehavete kapılmamamızı gerektiriyor. Halkımızın sağlığı ve huzuru bizim birinci önceliğimizdir. Özellikle sivrisinek ve karasinek gibi hastalık oluşturabilecek riskleri ortadan kaldırmak için ekiplerimiz sahada gece gündüz çalışıyor. Vatandaşlarımızın daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede hayatlarını sürdürebilmeleri için ilaçlama faaliyetlerimizi aynı ciddiyetle sürdüreceğiz.” dedi.

Kaynak : PHA