Saat 23.00 sıralarında, Atatürk Bulvarı üzerinde ve Karayolları Kavşağı'nda bulunan üst geçide çıkan 18 yaşındaki B.Ö. nedeni bilinmeyen bir sebeple kendini boşluğa bırakarak intihar etmeye çalıştı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edilirken, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, vücudunda ciddi kırıklar bulunan B.Ö. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste müdahale edilen B.Ö.'nün durumu ciddiyetini korurken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA