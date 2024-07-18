DEM Parti İl Başkanı Av. Hüseyin Coşkun'un çağrısı üzerine partililer, yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla hızla bölgeye intikal etti.

"Yangına Anında Müdahale"

Yangının başlamasıyla birlikte Kayaönü ve Ahmethoca Köyü kırsalında hızla yayılan alevler, DEM Partilileri harekete geçirdi. İl Başkanı Av. Hüseyin Coşkun'un çağrısı üzerine yüzlerce DEM Partili, araçlarıyla Karadağ mevkiine ulaştı. İtfaiye araçlarının ulaşamadığı noktalarda yerel halkla birlikte çalışan partililer, yanlarında getirdikleri tarım aletleri ve büyük yapraklı dallarla yangın söndürme çalışmalarına katıldı

"Kolektif Bilinç ve Dayanışma"

Başkan Coşkun, Adıyaman’ın her sorununda halkın yanında olduklarını vurgulayarak, "İlk yardım, anlık afet durumları gibi Adıyaman'ı ve Adıyamanlıları ilgilendiren her konuda üzerimize düşen sorumluluğun farkında olarak, hızlı aksiyon almaya devam ediyoruz. 200 dönümlük alandaki yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kolektif bilinçle ve dayanışmayla söndürüldü. Katkı sunan, Adıyaman için çağrıya cevap verip müdahaleye koşan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." dedi.

"Yangın Tehlikesine Dikkat Çekti"

Başkan Coşkun, Adıyaman'ın büyük bir tehlike atlattığını belirterek, halkı yangınlara karşı daha özenli olmaya davet etti. "Havaların aşırı sıcak seyretmesi, araçlardan izmarit atılması ve bazı dikkatsiz davranışlar yangınlara sebebiyet verebiliyor. Halkımızı, yangınlara sebebiyet vermemek için daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Bu dağlar, ormanlar ve orada yaşayan canlıların, ekolojik sistemin zarar görmemesi için hepimiz üzerimize düşen sorumluluğun farkında olmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Ekolojik Sistem İçin Sorumluluk Çağrısı"

DEM Parti İl Başkanı Av. Hüseyin Coşkun, yangınların sadece ormanları değil, aynı zamanda orada yaşayan canlıları ve ekolojik dengeyi de tehdit ettiğini hatırlattı. "Bu tür felaketlerin önlenmesi için hepimizin daha bilinçli ve sorumlu davranması gerekiyor. Adıyaman'ın doğal güzelliklerini korumak için el birliğiyle çalışmalıyız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA