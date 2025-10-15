Adıyaman Belediyesi'nin aldığı karara göre, 16 Ekim 2025 tarihinden itibaren 12:00 - 00:00 ile 00:00-12:00 saatleri arasında, iki farklı zaman diliminde yapılan su dağıtımı mahalle bazında değişti.
12:00 İle 00:00 Saatleri Arasında Su Verilecek Mahalleler:
'Fatih, Kayalık ve Malazgirt Mahalleleri - 2. Çevreyolu kuzeyi,
Yeşilyurt Mahallesi - Terminal Caddesi (Dede Yolu) kuzeyi,
Cumhuriyet Mahallesi - 2. Çevreyolu kuzeyi ile Müftülük Caddesi batısı
Yeni Mahalle, Karapınar, Yeni Sanayi, Barbaros Hayrettin, Mimar Sinan,
Sümer Evler, Alitaşı ve Yavuz Selim Mahalleleri,
Altınşehir Mahallesi - Atatürk Bulvarı kuzeyi
Gece Yarısından İtibaren 00:00 İle 12:00 Saatleri Arasında Su Verilecek Mahalleler:
Cumhuriyet Mahallesi - Müftülük Caddesi doğusu ile 2. Çevreyolu güneyi arasında kalan kısım
Fatih, Kayalık ve Malazgirt Mahalleleri - 2. Çevreyolu güneyi,
Yeşilyurt Mahallesi - Terminal Caddesi güneyi,
Siteler, Mehmet Akif, Turgut Reis, Sıratut, Yenipınar, Eskisaray ve Hocaömer Mahalleleri
İmamağa, Bahçelievler, Yunus Emre, Bahçecik, Kapcami, Musalla, Ulucami, Varlık ve Mara Mahalleleri,
Yavuz Selim Mahallesi - Müftülük Caddesi doğusu,
Altınşehir Mahallesi - Atatürk Bulvarı güneyi.
