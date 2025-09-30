Edinilen bilgiye göre, yolda ilerleyen bir sürücü, çökme sonucu oluşan geniş çukuru son anda fark ederek ani bir manevrayla durdu. Sürücünün refleksi sayesinde araç çukura düşmekten kurtuldu ve büyük bir kaza önlenmiş oldu.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla önlem aldı

Çökme nedeniyle yolun ortasında oluşan derin çukur, çevredeki vatandaşların da tepkisine neden oldu. Yetkililer gelmeden önce çevre esnafı ve vatandaşlar, çukurun üzerini buldukları malzemelerle kapatmaya çalıştı. Ayrıca çukurun fark edilmesi için içerisine kaldırım taşları yerleştirilmiş bir boya kovası koyarak geçici bir uyarı işareti oluşturdu.

"Kazalar yaşanmasın" çağrısı

Bölge esnafı ve sürücüler, özellikle gece saatlerinde fark edilmesi güç olan çukurun büyük tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Vatandaşlar, yolun bir an önce onarılmasını ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi.

Olası bir kazanın son anda önlendiği olay sonrası gözler, yollarda oluşan benzeri risklerin giderilmesi için yetkililerin atacağı adımlara çevrildi.

Kaynak : PERRE