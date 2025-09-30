Dört gün sürecek program yürüyüşle başladı, dualar ve şiirlerle devam etti

Etkinliklerin ilk günü, Eğitim Fakültesi önünden Gençlik Meydanı'na yapılan yürüyüşle başladı. Öğrenciler, akademisyenler ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği yürüyüşte, Filistin bayrakları ve "Gazze yalnız değildir" yazılı dövizler taşındı.

Rektör Keleş: 'Mazlumların sesi olmak hepimizin görevi'

Programın açılış konuşmasını yapan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Gazze'de yaşananların sadece bir bölge meselesi değil, insanlığın ortak vicdanı olduğunu vurguladı.

"Gazze'de yaşanan trajedi hepimizin vicdanında derin yaralar açıyor. Üniversite olarak bu etkinliklerle, gençlerimizin dünyadaki adaletsizliklere karşı duyarlılığını artırmayı ve mazlumların yanında yer alma bilincini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Her öğrencimizin, bir insanın acısına kayıtsız kalmaması gerektiğine inanıyoruz."

Keleş, dört gün sürecek etkinliklerin yalnızca birer farkındalık faaliyeti değil, aynı zamanda insan hakları, adalet ve vicdan ekseninde toplumsal bir bilinçlenme çağrısı olduğunu da sözlerine ekledi.

Gazzeli öğrenci Coma: 'Bu sessizliğin bedelini çocuklar ödüyor'

Açılış konuşmalarının ardından, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Gazzeli Ahmet Coma söz aldı. Gazze'deki durumu birinci ağızdan aktaran Coma, yaşananların boyutunu ve insanlık dramını duygusal ifadelerle anlattı:

"Gazze'de sadece binalar yıkılmıyor; çocukların hayalleri, annelerin umutları, babaların direnci de enkaz altında kalıyor. Dünya susarken, bizler her gün yeni bir kayıpla uyanıyoruz. Bu sessizliğin bedelini en çok çocuklar ödüyor."

Coma'nın sözleri salonda derin bir sessizlik yaratırken, birçok katılımcı gözyaşlarını tutamadı.

Gençlik Meydanı'nda çadır, stant ve atölyeler: Mesajlar Gazze'ye gönderildi

Program kapsamında Gençlik Meydanı'nda kurulan Gazze çadırı, gün boyunca yoğun ilgi gördü. TRT Diyanet tarafından hazırlanan belgeseller ve görsel içeriklerle Gazze'deki yaşam mücadelesi katılımcılara aktarıldı.

Ayrıca öğrenciler ve üniversite personeli, "Mesajınla Gazze'ye Yankı Ol" etkinliğiyle duygu ve düşüncelerini mektuplarla ifade etti. Açılan stantlarda yardım ve bilinçlendirme çalışmaları yapılırken, atölyelerde çeşitli tematik etkinlikler düzenlendi.

Ezgi ve şiir dinletilerinin ardından sahneye çıkan üniversite öğrencileri, Gazze'deki direnişi ve umudu anlatan performanslar sergiledi.

Akşam 'Gazze'nin Gözyaşları' filmiyle son buldu

Etkinliklerin ilk günü, saat 19.00'da düzenlenen 'Gazze'nin Gözyaşları' adlı film gösterimi ile sona erdi. Filmde, Gazze'de yaşanan sivil dramı ve Filistin halkının direnişi çarpıcı görüntüler eşliğinde beyazperdeye taşındı.

Dört gün boyunca panellerden sergilere, şiir dinletilerinden film gösterimlerine

"Gazze YANKI Etkinlikleri", açılış gününün ardından dört gün boyunca farklı etkinliklerle devam edecek. Program kapsamında paneller, söyleşiler, şiir dinletileri, film gösterimleri, sergiler, kermesler ve mavi bileklik kampanyaları düzenlenecek.

Adıyaman Üniversitesi yönetimi, etkinliklerle amaçlarının yalnızca bir farkındalık oluşturmak olmadığını, aynı zamanda gençlerin adalet, insan hakları ve barış konularında bilinçlenmesine katkı sunmak olduğunu vurguladı.

Kaynak : PERRE