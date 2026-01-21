Hazırlanan projelerde Genç Nesiller Derneği ana başvurucu olarak yer alırken, Adıyaman Kültürel ve Ekonomik Kalkınma Derneği eş başvurucu olarak projeye dahil oldu. Adıyaman Belediyesi projelerin yerel ortağı olurken; Adıyaman Barosu, Adıyaman İl Kültür Müdürlüğü, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ve Adıyaman Mali Müşavirler Odası projelerde iştirakçi olarak yer aldı.

Projeler kapsamında, Adıyaman'da yaşayan gençlere yönelik yeşil iyileştirme, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik temelli çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Sanatsal faaliyetler aracılığıyla gençlerin ifade alanlarının güçlendirilmesi amaçlanırken, aynı zamanda psikolojik destek, terapi çalışmaları ve sanat temelli iyileşme faaliyetleriyle deprem sonrası ortaya çıkan psikososyal etkilerin azaltılması planlanıyor.

Katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımla tasarlanan projelerle; gençlerin bireysel iyilik hâllerinin desteklenmesi, çevresel farkındalıklarının artırılması ve sürdürülebilir yaşam bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Genç Nesiller Derneği Yönetim Kurulu, Adıyaman'ın sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunmak amacıyla Avrupa Birliği ve bakanlık destekli projelerin sayısını artırarak çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada ayrıca, proje sürecine katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür edilerek, yerel paydaşlarla kurulan iş birliklerinin artarak devam edeceği vurgulandı.

Kaynak : PERRE