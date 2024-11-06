Tarım Sektöründeki Sorunlar Masaya Yatırıldı

İlin tarım sorunlarının detaylı şekilde ele alındığı toplantıya Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılınç’ın yanı sıra İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yaşar Özkan ve çeşitli ilçe ziraat odası başkanları katıldı.

Tarımsal Girdi Maliyetleri ve Sözleşmeli Tütün Alımında Yaşanan Sorunlar Görüşüldü

Toplantıda sulama projelerinin durumu, tarımsal üretimdeki artan girdi maliyetleri, sözleşmeli tütün alımındaki sıkıntılar ve çiftçilerin diğer güncel sorunları gündeme geldi. Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yaşar Özkan, artan girdi maliyetlerinin çiftçileri zor durumda bıraktığını vurguladı. Özkan, “Başta mazot ve gübre olmak üzere tarımın tüm kalemlerinde ÖTV’nin kaldırılması için ilgili bakanlıklarla görüşmeler yürüteceğiz. Ayrıca mazot ve gübre desteklerinin ekim öncesinde çiftçilerimize ödenmesi büyük önem taşıyor,” dedi.

Sözleşmeli Tütün Alımında Acil Çözüm İhtiyacı

Başkan Özkan, Adıyaman’da sözleşmeli tütün üretiminde yaşanan alım sorunlarına dikkat çekerek, “Hava koşullarının uygun olduğu bu günlerde tütün alımlarına hemen başlanması gerekiyor. Aksi halde tütünlerde ıslaklık ve tav oranı normalin üzerine çıkacak, bu da ürün kalitesini olumsuz etkileyecektir,” ifadelerini kullandı.

Teşekkür ve İyi Dilek Mesajı

Toplantı sonunda Özkan, toplantıya katılarak desteklerini sunan TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılınç’a ve ev sahipliği yapan Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Cuma Ali Aras’a teşekkür etti. Özkan, tüm çiftçilere bol ve bereketli bir üretim sezonu dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Toplantının ardından alınan kararların uygulanması için gerekli adımların atılması bekleniyor.

Kaynak : PHA