Vali Varol, mesajında, İnsan sağlığını ve hayat hakkını koruyan sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm hekimlerin ve sağlık çalışanların 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Varol mesajının devamında, “İnsan sağlığını ve hayat hakkını koruyan, her koşulda sorumluluğunun bilincinde olan hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum.

Devletimiz sağlık sektöründe çok önemli reform ve yatırımlar hayata geçirmekte, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanması noktasında önemli çalışmalara imza atmaktadır. Son yıllarda, ülkemizde olduğu gibi ilimizde de bu alanda çok büyük yatırımlar ve ilerlemeler kaydedilmektedir.

Hayata geçirilen yatırım ve hizmetlerle Adıyaman’ımızın sağlık altyapısını her geçen gün güçlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla 300 yataklı Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmete sunuldu. Yapımı devam eden 150 yataklı devlet hastanemiz tüm hızıyla devam etmektedir. Hastanelerimize yeni üniteler eklendi, sağlık personeli sayımız arttı. Aile sağlığı merkezlerimiz tamamlandığında şehrimizin sağlık hizmeti sunma potansiyeli daha da büyüyecektir.

Elbette, sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasında, sağlık tesislerinin varlığı büyük önem taşısa da asıl başarıyı getiren ve övgüyü hak eden sağlık çalışanlarımızın özverili, sabırlı ve hoşgörülü bir şekilde gece gündüz demeden çalışarak, üstlendikleri görevi hakkıyla yerine getirme çabaları büyük önem arz etmektedir.

Özellikle yaşadığımız 6 Şubat depremleri gibi o zorlu süreçte sorumluluk alarak insanlık için gece gündüz demeden çalışan değerli hekimlerimize ve her düzeydeki sağlık çalışanlarımıza üstlendikleri büyük sorumluluğun bilinciyle gösterdikleri titiz ve insanüstü gayretlerinden dolayı minnet duygularımı ifade ediyorum.

Bu duygularla, yaratılanın en şereflisi olan insanı yaşatmak gibi son derece kutsal bir görevi, değeri hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek manevi bir hazla icra eden değerli hekimlerimizin ve sağlık hizmetlerini halkımıza ulaştırmada büyük bir özveri ile görev alan tüm sağlık çalışanlarımızın "14 Mart Tıp Bayramı"nı kutluyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”dedi.

Kaynak : PHA