Alınan bilgiye göre ilk kaza, Çat Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana geldi.

Hasan K. idaresindeki 27 AZS 839 plakalı otomobil ile Bekir N. yönetimindeki 02 ABC 119 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler Bekir N., Hasan K., ile araçlarda bulunan Asude I. Medine A., Kıymet G., Gamze E., Asuman K., Ayşe B., ve Abdulvahap Y. yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kaza, Hacı Gümüş idaresindeki 02 AEN 599 plakalı motosiklet, park halindeki 02 LD 611 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hacı Gümüş sığır yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerin olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA