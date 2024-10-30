Resepsiyonda Adıyaman’ın çeşitli kesimlerinden pek çok davetli bir araya gelirken, Vali Varol Cumhuriyet’in önemini işaret etti ve gelecek nesillere bu kıymetli mirasın aktarılmasının önemine dikkat çekti.

“Cumhuriyet, Küllerinden Doğan Bir Milletin Zaferi”

Vali Varol, Cumhuriyet’in yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını, milletin varoluş mücadelesinin simgesi olduğunu ifade ederek, “Cumhuriyetimiz, 100 yılı aşkın süre önce Anadolu’da diz çöktürülmek ve yok edilmek istenen bir milletin küllerinden yeniden doğarak, büyük bir lider etrafında birleşmesiyle, emperyalizmi yenerek kazandığı bir zaferin sonucunda ilan edilmiştir. Bu nedenle, Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, milletimizin kanıyla, teriyle kazandığı en değerli mirastır,” dedi.

“Gençlerimize Cumhuriyetin Kıymetini Anlatmalıyız”

Cumhuriyet değerlerinin gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarılmasının önemini vurgulayan Vali Varol, sözlerine şöyle devam etti: “Cumhuriyeti yaşatmak, bu özel günü layıkıyla kutlamak ve bunu çocuklarımıza aktarmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Gelecek nesillerin, Cumhuriyetimizin ne büyük fedakârlıklarla kazanıldığını anlaması, bunu içselleştirmesi için bu merasimlerin güçlü bir şekilde yapılması gerekiyor. Böylelikle Cumhuriyetimizin 150. ve 200. yılları da aynı coşkuyla kutlanacaktır.”

“Cumhuriyet Bizim En Kıymetli Mirasımızdır”

Vali Varol, konuşmasını tüm Adıyaman halkının ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak sonlandırdı: “Bu duygu ve düşüncelerle, öncelikle çocuklarımız ve gençlerimiz, sonrasında da tüm Adıyamanlı hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum. Cumhuriyet bizim en kıymetli mirasımızdır. Nice bayramlara aynı coşku ve gururla erişmek dileğiyle.”

Resepsiyon, katılımcıların Cumhuriyet coşkusunu paylaşarak Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünü kutlamaları ile sona erdi.

Kaynak : PHA